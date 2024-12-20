Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da bir kişinin iş yerinde ve ikametinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu, pala ve balta ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde H.B. ve B.B.'ye ait iş yeri ve ikamette polis tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet pala, 1 adet çift taraflı balta, 9,6 gram bonzai, 0,5 gram esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 paket sarma kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN