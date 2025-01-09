Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da motosikletli Yunus polisleri takibe aldıkları bir aracı kovalamaca sonucu yakalarken, araçta 39 bin 88 adet sentetik ecza uyuşturucu geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus polisleri, Canik ilçesinde devriye görevleri sırasında şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Yunus polislerinin durdurmak istedikleri araç kaçmaya başlayınca, kovalamaca sonucu araç yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 39 bin 88 adet sentetik ecza elde edildi. Araçta bulunan M.K. (20), S.T. (23) ve E.T. (26) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN