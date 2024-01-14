Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 227 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 17 Kişi Gözaltına Alındı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 227 gram metamfetamin ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 227 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 22 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan birinin; 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan arandığının tespit edildiği belirtildi. - SAMSUN