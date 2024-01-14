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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 227 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 17 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 227 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 17 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 227 gram metamfetamin ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan operasyonda, 227 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 22 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca, gözaltına alınan şahıslardan birinin uyuşturucu madde kullanmak suçundan arandığı belirlendi.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 227 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 17 Kişi Gözaltına Alındı
14.01.2024 - 13:42,
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SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 227 gram metamfetamin ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 227 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 22 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan birinin; 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan arandığının tespit edildiği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 227 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 17 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 227 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 17 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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