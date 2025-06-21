Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda 300 gram bonzai ve 12 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen bir eve operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 300 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 12 adet sentetik ecza bulundu. Operasyon sırasında evde bulunan B.F.ve M.E.M.gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.