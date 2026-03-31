Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Operesyonda A.A. (30), H.Y. (38) ve B.A. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 135 gram fubinaca ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlemler başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN