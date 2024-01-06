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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 111,90 gram esrar, 8,82 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 31 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
06.01.2024 - 16:15,  Güncelleme: 16:16
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Samsun'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan şok operasyonda 3 şüpheli yakalandı, kokainin de bulunduğu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak yapılan takip sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.A.K., Ö. F.Ö. ve T.K. isimli şahısların Atakum ilçesinde bulunan ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 111,90 gram esrar, 8,82 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 31 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Suç makinesi yakalandı

Ayrıca A.A.K. isimli şahsın, kasten yaralama 3, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 6 ayrı yakalama müzekkeresine istinaden 3 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 24 Aralık 2023 Cuma günü Canik/Toptepe Mahallesi'nde meydana gelen yağma, kasten yaralama, 6136 SKM, mala zarar verme olayının da firari şüphelisi olduğu tespit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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