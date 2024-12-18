Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, A.Ö. (27), B.B. (29), D.K. (24) ve P.B. (20) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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