Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin Ecza Ele Geçirildi

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 35 bin 264 sentetik ecza ele geçirildi.

18.12.2024 23:05
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, A.Ö. (27), B.B. (29), D.K. (24) ve P.B. (20) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

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