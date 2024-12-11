Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda B.T. (21), A.D. (19), Ş.A. (18), B.Y. (15) ve Y.K. (38) gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde toplam 5,65 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN