Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında binlerce sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım, Canik, Atakum ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 bin 217 adet sentetik ecza, 115,78 gram sentetik kannabinoid, 37,22 gram metamfetamin, 7,83 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN