Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Genç Tutuklandı

Evinde uyuşturucu ele geçirilen genç tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da jandarmanın takibi sonucu evinde metamfetamin adlı uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçen 23 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum İlçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu E.K.H.adlı şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu E.K.H.'nin Kurugökçe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, şahsın evinde 187 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.