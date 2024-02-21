Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından E.K. 'nin ikametinde yapılan aramada, 61 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. E.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN