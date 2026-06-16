Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
16.06.2026 15:33
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Atakum'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı, uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizevleri Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda bir miktar kokain, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.G. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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