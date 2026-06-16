Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizevleri Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda bir miktar kokain, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.G. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN