Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 gram kokain, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hap ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda T.U. gözaltına alınırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

15.05.2024 14:17
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Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışma sonucu T.U., F.B.D. ve E.Ç.'nin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 gram kokain, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. F.B.D. ve E.Ç. serbest bırakılırken, olayla ilgili T.U. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Atakum, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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