Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Olay, Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu M.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şahsın evinde yapılan aramada 237 gram bonzai, 3 gram kubar esrar, 22 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar Hoşmat Karagedik mevkiinde meydana gelen kazada, Aslan Yaşa yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kazada Yaşa hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşa'nın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde balık tutarken Dicle Nehri'ne düşen 80 yaşındaki adam, vatandaşlar ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ferit Köşk Mahallesi'nde balık tutmaya çıkan H.M. (80), dengesini kaybederek nehre düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. H.M., çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye sevk edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen genel trafik uygulamasında, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 299 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 275 bin 960 TL para cezası kesildi. Uygulamada ayrıca 4 araç trafikten men edilirken, 2 araç da yakalandı.
İstanbul'da eşi ve oğlunu silahla öldürüp cesetlerini Kırklareli'nde bir tarlaya gömdüğü belirlenen emekli polis memuru ile ona yardım ettiği öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalanmasının ardından cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs tutuklandı. Zanlı, jandarmaya teslim olmaya giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. İlçenin Mustecep Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada Ekrem S., akrabası Bahri Sezgin'i silahla vurdu. Sezgin, ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Ekrem S., İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan, Ekrem S.'nin jandarmaya teslim olmaya giderken o anları sosyal medyada canlı yayında paylaşması dikkat çekti. - SAMSUN
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 40 düzensiz göçmen ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na götürmeye çalıştıkları belirlenen 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.
Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu silahla öldüren emekli polis memuru, cesetleri çuvala koyarak memleketi Kırklareli'ne götürüp gömmüştü. Zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu İstanbul'da öldüren emekli polis Cengiz Bedir, cesetleri Kırklareli'nde tarlaya gömdü. Bedir, cesetleri taşımasına yardım eden yabancı uyruklu kişilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Olayı itiraf eden Bedir, tartışma sırasında eşi ve oğlunun kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyledi.
Samsun'da polis ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette gerçekleştirdikleri operasyonda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda yoğun gaz kokusu hisseden sakinler, ev sahibine ulaşamayınca polisi aradı. Ancak telefonunu açan ev sahibi şehir dışında olduğunu söyleyince endişe sona erdi.
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