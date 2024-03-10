Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

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Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay, Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu M.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şahsın evinde yapılan aramada 237 gram bonzai, 3 gram kubar esrar, 22 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN