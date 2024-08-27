Samsun\'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Samsun'da "uyuşturucu" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
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