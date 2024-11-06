Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan A.E.A. ve E N.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında A.E.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, E.N. beraat etti. A.E.A.'nın tutukluluk halinin devamına, E.N.'nin ise tahliyesine karar verildi. - SAMSUN