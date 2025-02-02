Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Gözaltısı

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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.E.Ö. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.