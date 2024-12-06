Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı

Samsun\'da Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı

Samsun'da jandarma, uyuşturucu ticareti yapan A.C.'yi yakalayıp tutukladı. Evinde uyuşturucu bulundu.

06.12.2024 16:35
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Samsun'da yaklaşık 1,5 ay önce ikametinde uyuşturucu ele geçen şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde jandarma ekipleri 23 Ekim'de A.C.'nin (38) evine operasyon düzenledi. A.C.'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 109 gram metamfetamin, 13.5 kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 98 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili firari A.C., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. A.C.'nin ayrıca 2 yıl 1 ay da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

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