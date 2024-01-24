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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi verildi - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi verildi

Samsun'da uyuşturucu ticaretiyle ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, diğer kişiye ise elektronik kelepçeli ev hapsi uygulandı. Operasyonda 39,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi verildi
24.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:33
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye de elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen T.T.'yi 39,40 gram metamfetamin ile yakalayarak gözaltına aldı. T.T. ile bağlantılı olan A. A'nın ikametinde arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanmadı.

Gözaltına alınan T.T. ve A.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, A.A.'ya ise mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım, Samsun, Adliye, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi verildi - Son Dakika
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