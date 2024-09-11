Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

3.Sayfa

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem

Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor

"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.T. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.