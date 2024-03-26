Samsun'da 1'i kadın 2 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı
SAMSUN - Samsun'da 1'i kadın 2 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen B.E. ile M.A. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine çıkarılan B.E. ve M.A. savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tip Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.A. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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