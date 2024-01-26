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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişiye Hapis ve Para Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişiye Hapis ve Para Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 ayrı davada yargılanan 3 kişi, mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalar sonucunda H.E.A., O.Ş. ve Y.Z.S. suçlu bulunarak cezalandırıldı.

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişiye Hapis ve Para Cezası
26.01.2024 - 18:57,
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 ayrı davada yargılanan 3 kişi mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2 ayrı uyuşturucu davasında, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dava açılan H.E.A. ile O.Ş. ve Y.Z.S.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, 3 kişiyi 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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