Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişiye Hapis ve Para Cezası

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Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek•
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 ayrı davada yargılanan 3 kişi mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2 ayrı uyuşturucu davasında, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dava açılan H.E.A. ile O.Ş. ve Y.Z.S.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, 3 kişiyi 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN
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