Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.Ç. isimli şahıs üzerinden 9,99 gram skunk ele geçirildi. Soruşturmanın devamında aynı mahallede olayla bağlantılı olarak H.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 169,81 gram skunk, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN