Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, şahsın üzerinde ve ikametinde toplamda 179,8 gram skunk ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.04.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.Ç. isimli şahıs üzerinden 9,99 gram skunk ele geçirildi. Soruşturmanın devamında aynı mahallede olayla bağlantılı olarak H.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 169,81 gram skunk, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı’nı “Naber, how are you“ diye karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nı "Naber, how are you?" diye karşıladı
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 15:53:40. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement