Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahıs tutuklandı
SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde H.B. ve T.G. isimli şahısların üzerinden ve olayın devamında T.K. isimli şahsın ikametinden 213 adet sentetik ecza, 0,42 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 900 TL para ele geçirdi. İfadesi alınan H.B. ve T.G. serbest bırakılırken, T.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada ticari araç takla attı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan atık depolama tesisinde çıkan yangın, Ergene ilçesinden de yoğun dumanla görüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan üst aramasında, E.A. ve N.B. isimli 2 kişinin üzerinde 198 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim aracına yapılan saldırıyı kınayarak düzenlenen yürüyüşe katıldı. Saldırı, Yarenlik Alanı'nda gerçekleştirilen protesto yürüyüşü ile tepki gördü.
Avcılar'da metrobüs içerisinde iki yolcu arasında çıkan sıra kavgası cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Tartışma metrobüse binen diğer yolcuların müdahalesiyle sona erdi.
Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkoçelik Operasyonu' sonucunda 56 şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca bin 652 kullanımlık muhtelif uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi ve toplamda 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Rosatom Enerji Şirketi tarafından Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan taşeron firmanın işçileri, maaşlarının ödenmediğini belirterek eylem yaptı. İşçiler, bugün de eylemlerine devam ederek firma yetkililerinin olduğu bazı araçları taşladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?