Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon

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Samsun'da uyuşturucuyla ticaretinden gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN