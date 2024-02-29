Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Samsun\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan bir operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

29.02.2024 16:28
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde E.S. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 7,32 gram metamfetamin, 1,89 gram skunk, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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