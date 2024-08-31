Samsun\'da Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu

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Samsun polisi yaptığı uygulamalarda uyuşturucu ve sahte para ele geçirdi.

Terme ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen O.Y.'nin(46) üst aramasında 2 şeffaf poşet içinde 12.01 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edilen 2 bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakakent ilçesinde Narko Alan uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde 1 adet radar tespit cihazı, 1.6 gr esrar maddesi, esrar öğütme aparatı, çarşaf diye tabir edilen şeffaf kağıt ele geçirildi. 1 şahıs hakkında 5607 SKM'den, 1 şahsa TCK 191'den adli tahkikat başlatıldı. 1 şahsa 12 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde H.A. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 28 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis ekiplerince 8 adet 100 TL'lik, 1 adet 200 TL'lik banknot olmak üzere bin TL sahte para elde edildi. 1 şahsa 'parada sahtecilik' suçundan işlem yapıldı. - SAMSUN