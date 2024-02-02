Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Ele Geçirilenler Arasında Makaron da Var

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Samsun'da jandarma ekipleri bir evde yaptıkları aramada, uyuşturucu madde, silah ve makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, S.A.'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 12 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 20 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN