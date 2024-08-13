Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silahla yakalanan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kokain, esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

13.08.2024 17:45
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Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silahla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, Canik ilçesinde bulunan bir evde aranan şahıslar olduğu ve aynı zamanda evde silah ve uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 11 gram kokain, 24 adet sentetik ecza hap, 255 gram kubar esrar, 1 adet içime hazır esrarlı sigara ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.S., T.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan sorgulamasında, T.A. isimli şahsın "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan, B.S.'nin "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ve İ.K.'nin "kasten yaralama" suçundan aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. T.A.'nın 8 yıl 8 ay 45 gün ve B.S.'nin ise 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. T.A., B.S. ve İ.K. adli işlemlerin ardından tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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