Samsun'da Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı mahkemece uyuşturucu suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan S.Y.(39) hakkında Samsun Asliye Ceza İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkartıldı. S.Y., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu Esenevler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN