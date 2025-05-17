Samsun\'da Viyadükte Yakıt Tankeri ile Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Samsun'da viyadük üstünde yakıt tankeri ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Canik ilçesi Belediyeevleri mevkisinde, viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde olan R.Ö. (60) idaresindeki 25 BC 444 plakalı yakıt tankeri, aynı yönde giden H.T. (42) yönetimindeki 07 BON 675 plakalı otomobilin sol kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kendi ekseni etrafında birkaç kez dönerek ters istikamette durabildi. Kazada otomobil sürücüsü H.T., kolundan yaralandı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri her iki sürücüye de alkol testi yaptı, iki sürücünün de alkolsüz olduğu tespit edildi. Yaralanan H.T. ambulans çağırmayı reddederek, hastaneye kendi imkanlarıyla gideceğini söyledi. Kazanın şokunu yaşayan H.T.'yi, olay yerine gelen eşi sarılarak teselli etti.

Kaza nedeniyle viyadük üstünde Ordu istikametinde trafik yaklaşık 20 dakika boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından, kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Araçların çekilmesiyle birlikte yol yeniden çift şeritli olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN