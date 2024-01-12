Samsun\'da Yan Yana Motosiklet Kullanan Kuryelere İdari Para Cezası

Samsun'da, aynı şeridi kullanarak yan yana motosiklet kullanan kuryelere polis ekipleri tarafından aynı maddelerden 2 bin 886'şar TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimleri sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 2 motosikleti aynı şeridi kullanarak trafiği tehlikeye düşüren motokuryeleri tespit etti. Yapılan çalışma sonucu aynı şeritte yan yana motosiklet kullanan kuryeler, Atakum ilçesi Yeşilyurt Kavşağı üzerinde seyir halinde iken yakalandı.

Motosiklet sürücüsü E.A. ve Y.H.Ö.'ye çeşitli maddelerden 2 bin 886'şar TL olmak üzere toplamda 5 bin 772 TL idari para cezası uyguladı.

Trafiği tehlikeye düşürenlere yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi. - SAMSUN