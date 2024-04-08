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Samsun'da yanan evde maddi hasar oluştu

SAMSUN - Samsun'da yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde yangın çıktı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde Divitçioğlu Caddesi'nde bulunan Irak uyruklu ailenin kaldığı 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4'ü çocuk 5 kişinin evde bulunduğu sırada yangın çıktı. Yangını fark eden Iraklı aile evden dışarı kaçarak kurtuldu. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.