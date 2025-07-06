Samsun\'da Yangın: 80 Yaşındaki Suriyeli Ağır Yaralandı

Samsun'da bir evde çıkan yangında ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yanan evden baygın halde çıkartılan Suriye uyruklu İbrahim Killevi (80) ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim Killevi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN