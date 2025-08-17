Samsun'da Yangın Dehşeti: Tır Yola Alev Topu Gönderdi - Son Dakika
Samsun'da Yangın Dehşeti: Tır Yola Alev Topu Gönderdi

Samsun'da Yangın Dehşeti: Tır Yola Alev Topu Gönderdi
17.08.2025 11:26  Güncelleme: 11:34
Samsun'un Atakum ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, yaklaşık 5 kilometre boyunca yangın çıkararak büyük bir paniğe sebep oldu. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri, restoran müşterilerinin panik içinde kaçışını ortaya koydu.

Samsun'da seyir halindeyken yanarak 5 kilometre gidip geçtiği yolu savaş alanına çevirip alevler içinde bırakan tırın dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, müşterilerin panik içinde kaçtıklar görülüyor.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 13. kilometresi Gürgenyatak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azeri uyruklu Jamaladdin Mamadov idaresindeki 77 HR 176 Azerbaycan plakalı ve 99 ZX 908 dorse plakalı tiner, boya ve madeni yağ yüklü tır, seyir halindeyken balatalarından çıkan yangın aracın dorsesine sıçradı.

Tır, alev alırken önce Çetin Y. yönetimindeki 34 CTN 252 plakalı otomobile ve bir süre ilerledikten sonra da Bora U. idaresindeki 55 KL 832 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrularak bariyere çarpan hafif ticari aracın üzerine tırdan düşen yanan boya ve tiner kutuları aracı tamamen yaktı. Kazada otomobil sürücüsü Çetin Yıldırım yaralanarak hastanelik olurken, freni tutmadığı için duramayan tırdan dökülen yanan tiner ve boya kutuları yol kenarlarını ve orta refüjü alev topuna dönüştürdü. Ayrıca tır yanarak yaklaşık 5 kilometre gidip Samsun Ankara karayolu 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde durup sürücü kendini son anda araçtan dışarı attı ve tır tamamen yandı. Tırın yanan tiner ve boya kutularını döktüğü yol kenarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hem yanan tırı, hem de yol kenarındaki ormanlık alandaki yangına müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de ormanlık alandaki yangına müdahale ederken, orman yangını büyümeden ve ağaçlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Samsun Ankara yolu karşılıklı uzun bir süre araç trafiğine kapatılırken, yapılan söndürme çalışmalarının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Geçtiği yolu savaş alanına çevirip alevler içinde bırakan tırın dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise müşterilerin masalarından panik içinde kaçması dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yangın Dehşeti: Tır Yola Alev Topu Gönderdi - Son Dakika

09:03
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale'de yangın Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
SON DAKİKA: Samsun'da Yangın Dehşeti: Tır Yola Alev Topu Gönderdi - Son Dakika
