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Samsun'da yangında annesini kaybeden vatandaş yardım bekliyor - Son Dakika
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Samsun'da yangında annesini kaybeden vatandaş yardım bekliyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşanan yangında annesini kaybeden ve evi küle dönen Nusret Kurt, yardım talebinde bulunuyor. Kurt, evini onarmak ve annesinin hatıralarını yaşatmak istediğini belirtiyor.

Samsun\'da yangında annesini kaybeden vatandaş yardım bekliyor
23.12.2023 - 20:07,
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Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşanan yangında annesini kaybeden ve evi küle dönen vatandaş yardım bekliyor.

2 Ekim'de meydana gelen olayda, Alaçam'a 18 kilometre mesafede bulunan Kalukkaraçukur Mahallesi'nde Nusret Kurt'a (47) ait tek katlı ev, sobadan çıkan yangında içi küle döndü. Yangında Nusret Kurt'un annesi Gülistan Kurt (85) yanarak hayatını kaybetti. Yangında hem annesini kaybeden hem de evi kullanılamaz hale gelen Nusret Kurt yardım istedi.

"Bazı kurumlar yardım talebimize olumsuz cevap verdi"

Yardım talebinde bulunan Nusret Kurt, "Sobadan çıkan yangında annem evde yanarak vefat etti. Evin içindeki tüm eşyalar küle döndü. Bu olaydan sonra AFAD 22 bin TL, Büyükşehir Belediyesi de 5 bin TL yardımda bulundu" dedi.

Yangından geriye sadece duvarları kalan evini onarmak istediğini belirten Kurt, "Sadece evimizde yaşamak istiyorum. Mahallenin ortasında nasıl yandıysa o şekilde kaldı. Bir çivi çakmaya dahi imkanımız yok. Annemin ve babamın hatıralarını yaşatmak istiyorum. Benim o evi ayakta tutacak imkanım yok" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Alaçam, Samsun, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da yangında annesini kaybeden vatandaş yardım bekliyor - Son Dakika


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