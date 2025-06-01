Samsun'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da evinde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 6 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ın ikamet ettiği 2 katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangında baygın halde evinden çıkartılan Ayşe Yılmaz ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezinde tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN