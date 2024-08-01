Samsun\'da yapılan operasyonda silah ticareti engellendi

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Samsun'da jandarma tarafından yapılan 'silah ticareti' operasyonunda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Samsun Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, T.P. ve İ.P. isimli şahısların 'silah ticareti yaptığı' bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahısların evinde arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 177 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - SAMSUN