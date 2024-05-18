Samsun\'da yapılan operasyonlarda bin 766 adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan iki ayrı operasyonda bin 766 adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde M.K. ve İ.B. isimli şahıslardan 840 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Narkotik ekiplerince İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde de H.Ç., Y.E.G. ve E.T. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada da 926 adet sentetik ecza elde edildi. 3 şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN