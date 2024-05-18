Samsun'da yapılan operasyonlarda bin 766 adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da yapılan operasyonlarda bin 766 adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da yapılan operasyonlarda bin 766 adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'da Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Atakum ilçesinde M.K. ve İ.B. isimli şahıslardan 840 adet sentetik ecza, İlkadım ilçesinde ise H.Ç., Y.E.G. ve E.T. isimli şahısların bulunduğu araçta 926 adet sentetik ecza ele geçirildi. Toplamda bin 766 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

18.05.2024 12:48
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Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan iki ayrı operasyonda bin 766 adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde M.K. ve İ.B. isimli şahıslardan 840 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Narkotik ekiplerince İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde de H.Ç., Y.E.G. ve E.T. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada da 926 adet sentetik ecza elde edildi. 3 şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Narkotik, İlkadım, Atakum, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da yapılan operasyonlarda bin 766 adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da yapılan operasyonlarda bin 766 adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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