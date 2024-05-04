Samsun'da İl Jandarma Komutanlığından Nisan Ayı Operasyonları - Son Dakika
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Samsun'da İl Jandarma Komutanlığından Nisan Ayı Operasyonları

Samsun\'da İl Jandarma Komutanlığından Nisan Ayı Operasyonları

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 741 şahıs yakalandı. Ayrıca, 25 kayıp şahıs bulundu ve 79 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 89 şahıs yakalandı. Uygulamalar sonucunda çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi.

04.05.2024 09:26
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Samsun'da İl Jandarma Komutanlığınca Nisan ayında yapılan uygulama ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 741 şahıs yakalandı, 25 kayıp şahıs bulundu, 79 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 89 şahıs yakalandı, çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 01-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 140 bin 662 şahıs ile 74 bin 445 araç sorgulandı, 741 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 25 kayıp şahıs bulundu, 34 adet tabanca, 61 adet av tüfeği, 10 adet kurusıkı tabanca 300 adet mühimmat ele geçirildi.

79 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana gelirken, olaylarda 89 şahıs yakalandı, 16 bin 400 adet makaron, 710 gram kubar esrar, 352 adet sentetik ecza hapı, 41 kök kenevir, 41 gram skunk, 4 gram kenevir tohumu, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Nisan ayında 1'i FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, 1'i DEAŞ silahlı terör örgütü, 1'i DHKP/C silahlı terör örgütü, 1'i PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yakalanmış, 1 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aynı ayda 11 olaya müdahale edildi, 11 müşteki-mağdur ve 3 şüpheli tespit edildi, ayrıca 8 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 14, uyuşturucu veya uyarıcı maddeye özendirme suçundan 2, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 11 açık kaynak araştırma raporu düzenlendi.

Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Trafik Jandarması Timlerince, 30 günlük sürede yapılan denetim ve kontrollerde 74 bin 687 araç kontrol edildi, 17 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 404 araç trafikten men edildi, 2 bin 624 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 6 milyon 242 bin 269 TL cezai işlem uygulandı.

Bin 353 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan (radar), 294 araç sürücüsü/yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 115 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 70 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 774 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İl Jandarma Komutanlığından Nisan Ayı Operasyonları - Son Dakika

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