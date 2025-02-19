Samsun\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Samsun'da 3, Antalya'da 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN