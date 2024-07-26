Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yaklaşık 1 yıl süren adli çalışmada, güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatan 10 şüpheli tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının da desteğiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz salı sabahı saat 06.00 sıralarında 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 4 bin 400 TL, 650 euro ve 50 sterlin, 8 bin 307 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K., A.K., S.Ç. ve F.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ş.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN