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Samsun'da yasa dışı bahisten 5 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonda 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının da desteğiyle, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi ve teknik araçlarla İzleme tedbir kararları da uygulanarak yapılan yaklaşık 1 yıl süren projeli adli çalışma da güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatan Samsun'da 10 şüpheli tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle operasyon kararı alınarak Salı sabahı saat 06.00 sıralarında 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin ev, işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabancaya, 23 adet fişeğe 4 bin 400 TL, 650 euro ve 50 sterlin para, 8 bin 307 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Polisteki sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.