 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Yastık İçerisinde Bin 596 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Yastık İçerisinde Bin 596 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından uzun süredir takibe alınan bir adrese yapılan operasyonda, yastık içerisine gizlenmiş bin 596 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da Yastık İçerisinde Bin 596 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi
05.01.2024 - 23:16,  Güncelleme: 23:17
Abone Ol

Samsun'da polis ekipleri tarafından uzun süredir takibe alınan bir adrese yapılan operasyonda, yastık içerisine gizlenmiş bin 596 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda aylardır süren sıkı takip sonucu İlkadım ilçesinde bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda yastık içerisine zulalanmış vaziyette bin 596 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yastık İçerisinde Bin 596 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika


23:30
Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:30 Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:41:58. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Yastık İçerisinde Bin 596 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement