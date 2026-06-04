Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza

Samsun\'da Yaya Geçidinde Kaza
04.06.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Meydan İç Kavşak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Muzaffer Yörük'e, Hüseyin Kılıç idaresindeki 19 DR 231 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muzaffer Yörük'ün sağ dizinde kırık meydana geldi. Yerde yatarken telefonu ile yakınlarını arayan Yörük, kendisine otomobil çarptığını onlara haber verdi.

Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulansın yanı sıra resmi ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yörük, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücü Hüseyin Kılıç'a alkol testi yaptıktan sonra ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
12:08
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:27:36. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.