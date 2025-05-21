Samsun\'da Yazar-Okur Buluşması Düzenlendi

Samsun'da "Okuyarak İnsan, Gezerek Samsun" projesi kapsamında İlkadım 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu'nda yazar-okur buluşması düzenlendi. Etkinlikte Kayseri'den gelen üç sanatçı ağırlandı.

İlkadım 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen programda, öğrencilere kitap sevgisi ve sanatla iç içe bireyler olmaları yönünde ilham verici içerikler sunuldu. Etkinliğe şair-yazar Mesut Coşgun, fotoğrafçı-yazar Yusuf Kartal ve şair-yazar Gölge Sümer katıldı.

Program kapsamında öğrencilere fotoğrafçılık eğitimi verilirken, okuma alışkanlığının artırılması amacıyla "Kaniş Karum-Kayıp Mühür" kitabı tanıtıldı. Yazar ve sanatçılarla yapılan söyleşiler sayesinde öğrenciler edebiyat ve sanatla dolu keyifli anlar yaşadı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda öğrenciler, öğretmenler ve veliler sanatçılarla birebir iletişim kurma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bakiye Can, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Alaaddin Er ve İlkadım Belediyesi İmar Müdürü Muhlis Yeşilyurt tarafından sanatçılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Katılımcılar, programın öğrencilerin kişisel gelişimine ve sanata bakış açılarına katkı sunduğunu belirterek, memnuniyetlerini ifade etti. - SAMSUN