Samsun\'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Vıtalıı Solop idaresindeki AX7339CM çekici, AX4645XF dorse plakalı tır makaslayarak yolu kapattı. Ercan K. yönetimindeki 34 DJV 322 plakalı otomobil önce tıra çarpıp savrularak bariyere çarptı. Bu sırada Arif C. idaresindeki 55 SB 608 plakalı otomobil de tıra çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ercan K. (40) ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli er Ahmet Talha Akçay, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 22 yaşındaki askerin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cenaze Samsun'a gönderildi.
Karabük'ün 5000 Evler Şahintepesi mevkiinde bulunan bir kıraathaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Berat T. isimli kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapıldıktan sonra şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda yaşanan olayda, zihinsel engelli bir kişi evde bulunan tabanca ile oynarken silah ateş aldı ve şahıs ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin polisinin düzenlediği operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 26 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, göçmenlerle ilgili gerekli işlemler yapıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evde tabancayla oynarken kendisini vuran zihinsel engelli bir şahıs ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ticari araç sürücüsü ile toplu taşıma aracı sürücüsü arasındaki yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Saldırganlar jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları, üniversite öğrencilerine açtırdıkları banka hesapları üzerinden alarak kripto paraya yatıran 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda büyük miktarda para, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin öğrencilere banka hesabı açtırarak yasa dışı gelirlerini kripto paraya çevirdikleri belirlendi.
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