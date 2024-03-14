Samsun\'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Silahla oynayan engelli şahıs ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda yaşanan olayda, zihinsel engelli bir kişi evde bulunan tabanca ile oynarken silah ateş aldı ve şahıs ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.