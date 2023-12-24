Samsun\'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Z. idaresindeki 55 DN 480 plakalı transit kamyonet, Toybelen ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Recep Kara yönetimindeki 61 DZ 672 plakalı kamyonete ve ardından Sezai Altungaylar'ın kullandığı 61 AH 127 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme trafik kasasında sürücü Recep Kara ile Merve Kara ve Hatice Kara yaralandı. Yaralılar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN