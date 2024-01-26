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Samsun'da 60 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığından Serbest Bırakılan Kadın, Yeniden Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 60 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığından Serbest Bırakılan Kadın, Yeniden Tutuklandı

Samsun'da bir evden 200 bin liralık mücevher çaldığı iddiasıyla tutuklanan kadın, daha önce de 60 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığından tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kadının suçlu olduğu tespit edildi ve tutuklandı.

Samsun\'da 60 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığından Serbest Bırakılan Kadın, Yeniden Tutuklandı
26.01.2024 - 16:53,
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Samsun'da 60 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığından bir süre önce tutuklanıp 8 gün sonra cezaevinden serbest bırakılan kadın, bu kez bir evden 200 bin liralık mücevher çaldığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 14 gün önce girdikleri evden S.Y. adlı kadın ile birlikte 60 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen S.K. adlı kadın, arkadaşı ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 8 gün cezaevinde kalan S.K., cezaevinden tahliye olarak serbest kaldı.

S.K.'nin cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra bu kez de Atakum Yenimahalle'de kapı dilini düşürerek girdiği evden 200 bin lira değerinde mücevher çaldığı iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntüsünden mücevher hırsızlığını S.K.'nin gerçekleştirdiği ve üzerindeki monttan polis tarafından kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., güvenlik kamerası görüntüsünden kendisini ele veren mont üzerinde bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen 3 çocuk annesi S.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 60 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığından Serbest Bırakılan Kadın, Yeniden Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 60 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığından Serbest Bırakılan Kadın, Yeniden Tutuklandı - Son Dakika
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