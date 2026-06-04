Samsun'daki Elektrik Faciasında 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'daki Elektrik Faciasında 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun\'daki Elektrik Faciasında 3 İşçi Hayatını Kaybetti
04.06.2026 12:34
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Tekkeköy'de yaşanan elektrik kazasında hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen elektrik faciasında hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Olay, dün saat 21.40'ta Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki fabrikanın çelikhane tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık suların toplandığı kuyuda arızalanan su pompasını onarmak için çalışma yapan Mustafa İnanç (50), Naci Gezer (46) ve Yunus Çekiç (47) yüksek gerilim akımına kapıldı. Üç işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından adli tıp binası önünde, hayatını kaybeden 3 işçi için dua edildi ve helallik alındı. Daha sonra ailelerine teslim edilen cenazeler, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tekkeköy, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki Elektrik Faciasında 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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